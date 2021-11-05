Новый препарат Pfizer от COVID-19 снижает риск госпитализации на 89%

Американская компания Pfizer заявила, что произведенный ею антивирусный препарат для лечения COVID-19, принимаемый перорально, по результатам второй фазы клинического исследования показал снижение риска госпитализации или летального исхода на 89%.

Американская компания Pfizer заявила, что произведенный ею антивирусный препарат для лечения COVID-19, принимаемый перорально, по результатам второй фазы клинического исследования показал снижение риска госпитализации или летального исхода на 89%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте фармацевтической компании в пятницу.

"По результатам промежуточного анализа фазы 2/3 у негоспитализированных взрослых испытуемых, [зараженных] коронавирусом, PF-07321332 показал снижение риска госпитализации или летального исхода на 89%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что среди участников контрольной группы в рамках исследования не было зафиксировано ни одного случая смерти.

В Pfizer выразили желание получить разрешение на экстренное использование своего нового лекарства, представив данные о проведенном исследовании в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Курс лечения новым препаратом будет состоять из трех таблеток, принимаемых дважды в день. Pfizer намерена произвести более 180 тыс. доз такого лекарства к концу года, а за следующий год количество доз планируется довести до 50 млн.