О нас
Report Georgia
Аудио новости

Новый препарат Pfizer от COVID-19 снижает риск госпитализации на 89%

Новый препарат Pfizer от COVID-19 снижает риск госпитализации на 89% Американская компания Pfizer заявила, что произведенный ею антивирусный препарат для лечения COVID-19, принимаемый перорально, по результатам второй фазы клинического исследования показал снижение риска госпитализации или летального исхода на 89%.
Здоровье
5 ноября 2021 г. 20:51
Новый препарат Pfizer от COVID-19 снижает риск госпитализации на 89%

Американская компания Pfizer заявила, что произведенный ею антивирусный препарат для лечения COVID-19, принимаемый перорально, по результатам второй фазы клинического исследования показал снижение риска госпитализации или летального исхода на 89%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте фармацевтической компании в пятницу.

"По результатам промежуточного анализа фазы 2/3 у негоспитализированных взрослых испытуемых, [зараженных] коронавирусом, PF-07321332 показал снижение риска госпитализации или летального исхода на 89%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что среди участников контрольной группы в рамках исследования не было зафиксировано ни одного случая смерти.

В Pfizer выразили желание получить разрешение на экстренное использование своего нового лекарства, представив данные о проведенном исследовании в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Курс лечения новым препаратом будет состоять из трех таблеток, принимаемых дважды в день. Pfizer намерена произвести более 180 тыс. доз такого лекарства к концу года, а за следующий год количество доз планируется довести до 50 млн.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
5 ноября 2021 г. 15:32
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
5 ноября 2021 г. 12:13
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
5 ноября 2021 г. 09:53
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
4 ноября 2021 г. 10:25
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
3 ноября 2021 г. 15:04
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
2 ноября 2021 г. 11:45
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi