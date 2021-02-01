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Новое здание Абшеронской районной центральной больницы сдано в эксплуатацию

Новое здание Абшеронской районной центральной больницы сдано в эксплуатацию 1 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Абшеронской районной центральной больницы
Здоровье
1 февраля 2021 г. 17:51
Новое здание Абшеронской районной центральной больницы сдано в эксплуатацию

1 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Абшеронской районной центральной больницы.

Как сообщает Report, глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в больнице условиями.

Построенное согласно соответствующему распоряжению президента Азербайджана медицинское учреждение на 150 коек оснащено самым необходимым оборудованием. Здесь установлено оборудование ведущих компаний мира. В больнице будут функционировать отделения хирургии, терапии, педиатрии, реанимации, диализа и другие, а также лаборатории. В это здание предусматривается перевести центральную больницу при Абшеронской районной центральной больнице, Абшеронскую районную поликлинику, Абшеронскую районную детскую поликлинику и отделение скорой и неотложной медицинской помощи.

После ознакомления с условиями, созданными в новом медицинском учреждении, президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yeni binası istifadəyə verilib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоNew building of Absheron District Central Hospital commissioned

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