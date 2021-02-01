Новое здание Абшеронской районной центральной больницы сдано в эксплуатацию

1 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Абшеронской районной центральной больницы

1 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Абшеронской районной центральной больницы.

Как сообщает Report, глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в больнице условиями.

Построенное согласно соответствующему распоряжению президента Азербайджана медицинское учреждение на 150 коек оснащено самым необходимым оборудованием. Здесь установлено оборудование ведущих компаний мира. В больнице будут функционировать отделения хирургии, терапии, педиатрии, реанимации, диализа и другие, а также лаборатории. В это здание предусматривается перевести центральную больницу при Абшеронской районной центральной больнице, Абшеронскую районную поликлинику, Абшеронскую районную детскую поликлинику и отделение скорой и неотложной медицинской помощи.

После ознакомления с условиями, созданными в новом медицинском учреждении, президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению.