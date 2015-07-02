Новинка в медицине: Кубинские врачи нашли способ предотвращения передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Кубинские врачи нашли способ предотвращения передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, информацию об этом распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В информации ВОЗ отмечается, что ежегодно в мире 1,4 млн. матерей становятся носителями ВИЧ-инфекции: "Если против вируса ничего не предпринять, не исключается, что степень заражения ребенка от матери с 15% возрастет до 45%. Однако благодаря лекарству, изобретенному кубинскими врачами, снизится риск заражения ребенка от матери до 1%. Это стало еще одним важным достижением кубинского здравоохранения, где все медицинские услуги являются бесплатными".