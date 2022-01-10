О нас
Report Georgia
Аудио новости

Новая вакцина Pfizer против "омикрона" будет готова в марте

Новая вакцина Pfizer против "омикрона" будет готова в марте Вакцина компании Pfizer от коронавируса, эффективная в том числе против штамма "омикрон", будет готова в марте.
Здоровье
10 января 2022 г. 19:41
Новая вакцина Pfizer против омикрона будет готова в марте

Вакцина компании Pfizer от коронавируса, эффективная в том числе против штамма "омикрон", будет готова в марте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава компании Альберт Бурла.

"Мы работаем над новой версией вакцины, которая будет эффективна, в том числе против "омикрона", как и против других штаммов. Мы надеемся, что получим то, что будет обладать намного более значительной защитой в особенности от заражения, потому что защита от госпитализаций и сложного течения заболевания существует и с нынешними вакцинами... Эта вакцина будет готова в марте", - заявил Бурла в эфире телеканала CNBC.

Он отметил, что пока не уверен, понадобится ли вакцина против штамма "омикрон", но в случае незамедлительной необходимости, она будет готова.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

В Финляндии создали молекулу, способную защитить от заражения COVID-19
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от заражения COVID-19
10 января 2022 г. 17:39
ВОЗ: Сложная ситуация из-за штамма омикрон сохранится еще три месяца
ВОЗ: Сложная ситуация из-за штамма "омикрон" сохранится еще три месяца
10 января 2022 г. 16:08
В Азербайджане за сутки 329 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 329 человек заразились коронавирусом
10 января 2022 г. 15:43
В Азербайджане бустерной дозой привились более 1,6 млн человек
В Азербайджане бустерной дозой привились более 1,6 млн человек
10 января 2022 г. 15:39
Минздрав: ПЦР-тесты в Азербайджане выявляют все штаммы коронавируса
Минздрав: ПЦР-тесты в Азербайджане выявляют все штаммы коронавируса
10 января 2022 г. 15:37
В Азербайджане за период пандемии от коронавируса скончались 16 журналистов
В Азербайджане за период пандемии от коронавируса скончались 16 журналистов
10 января 2022 г. 14:50
Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам
Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам
10 января 2022 г. 14:39
В Азербайджане выявлен омикрон-штамм коронавируса
В Азербайджане выявлен омикрон-штамм коронавируса
10 января 2022 г. 14:01
В Азербайджане ситуация с COVID-19 стабильная
В Азербайджане ситуация с COVID-19 стабильная
10 января 2022 г. 13:28
Минздрав: Сейчас дети в основном болеют сезонным гриппом, а не COVID-19
Минздрав: Сейчас дети в основном болеют сезонным гриппом, а не COVID-19
10 января 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi