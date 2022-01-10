Новая вакцина Pfizer против "омикрона" будет готова в марте

Вакцина компании Pfizer от коронавируса, эффективная в том числе против штамма "омикрон", будет готова в марте.

Вакцина компании Pfizer от коронавируса, эффективная в том числе против штамма "омикрон", будет готова в марте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава компании Альберт Бурла.

"Мы работаем над новой версией вакцины, которая будет эффективна, в том числе против "омикрона", как и против других штаммов. Мы надеемся, что получим то, что будет обладать намного более значительной защитой в особенности от заражения, потому что защита от госпитализаций и сложного течения заболевания существует и с нынешними вакцинами... Эта вакцина будет готова в марте", - заявил Бурла в эфире телеканала CNBC.

Он отметил, что пока не уверен, понадобится ли вакцина против штамма "омикрон", но в случае незамедлительной необходимости, она будет готова.