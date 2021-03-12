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Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта COVID-19

Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта COVID-19 Исследование охватывало более 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет
Здоровье
12 марта 2021 г. 09:36
Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта COVID-19

Вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса и 86,3% против британского штамма. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении американской биотехнологической компании.

Третья фаза испытания вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании. Исследование охватывало более 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.

Компания также заявила, что если речь идет о тяжелом течении болезни, препарат продемонстрировал 100% эффективности.

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Версия на азербайджанском языке “Novavax” COVID-19-a qarşı 96,4%-lik effektivlik göstərib
Версия на английском языке Novavax 96.4% effective against original variant of COVID

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