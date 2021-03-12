Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта COVID-19

Исследование охватывало более 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет

Вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса и 86,3% против британского штамма. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении американской биотехнологической компании.

Третья фаза испытания вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании. Исследование охватывало более 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.

Компания также заявила, что если речь идет о тяжелом течении болезни, препарат продемонстрировал 100% эффективности.