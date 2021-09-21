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Норвежские врачи предлагают рассматривать COVID-19 как сезонную инфекцию

Норвежские врачи предлагают рассматривать COVID-19 как сезонную инфекцию Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI) считает, что в рамках нынешней эпидемиологической ситуации в Норвегии COVID-19 можно поставить в один ряд с сезонными инфекциями
Здоровье
21 сентября 2021 г. 01:03
Норвежские врачи предлагают рассматривать COVID-19 как сезонную инфекцию

Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI) считает, что в рамках нынешней эпидемиологической ситуации в Норвегии COVID-19 можно поставить в один ряд с сезонными инфекциями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Прайм".

"Сейчас мы находимся на новом этапе, когда мы должны рассматривать коронавирус как одно из нескольких респираторных заболеваний с сезонными изменениями", - отметил заместитель директора FHI Гейр Бухольм.

Он пояснил, что подавляющее большинство людей, находящихся в группе риска, вакцинированы, поэтому в последнее время больницы относительно свободны.

В то же время, по мнению Бухольма, это не означает, что пандемия кончилась, так как вакцинация в развивающихся странах не охватывает достаточное количество человек.

По данным Норвежского института общественного здравоохранения, на момент 20 сентября доля полностью вакцинированных людей старшей 18 лет составляет около 82% от общего числа населения (более 3,5 млн человек).

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