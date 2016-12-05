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    Nikoil Bank провел очередную акцию по сдаче донорской крови

    Сотрудники приняли участие в акции, которая прошла в головном офисе банка

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Коллектив ОАО Nikoil Bank провел традиционную добровольную акцию по сдаче донорской крови для детей.

    Об этом сообщили Report из банка.

    Сотрудники всех городских филиалов и центрального офиса Nikoil Bank приняли участие в акции, которая прошла в головном офисе банка по адресу улица Пушкина, 30.

    "Вот уже более 10 лет Nikoil Bank достойно несет звание почетного донора. Регулярно проводимые донорские акции в помощь детям, больным талассемией, реализуются в рамках программы социальной корпоративной ответственности банка", - говорится в информации.

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