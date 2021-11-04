Неждет Унувар: Азербайджан не остается равнодушным к вопросам мировой повестки

09:40 "Я испытываю большую радость от пребывания в Азербайджане. Азербайджан не остается равнодушным ни к экономическим, ни к социальным вопросам мировой повестки. На сегодняшнем форуме будет обсуждаться то, как страны мира будут выходить из пандемии COV

"Азербайджан не остается равнодушным ни к экономическим, ни к социальным вопросам мировой повестки. На сегодняшнем форуме будут обсуждаться пути выхода стран мира из кризиса, вызванного пандемией COVID-19".

Как сообщает Report, об этом журналистам в Баку заявил ректор Университета Анкары Неждет Унувар.

По словам ректора, пандемия коронавируса стала испытанием для всего мира: "Это проявилось как в образовании, так и в здравоохранении, и в социальной сфере. Бакинский глобальный форум является важным мероприятием в борьбе с коронавирусом. На форуме будут обсуждаться вопросы о том, что может произойти в мире после COVID-19, и как мы должны действовать в период подобных пандемий. На мероприятии также будет обсужден опыт стран мира в борьбе с коронавирусом, и, конечно, внимание будет уделено также опыту Азербайджана".