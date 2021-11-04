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Неждет Унувар: Азербайджан не остается равнодушным к вопросам мировой повестки

Неждет Унувар: Азербайджан не остается равнодушным к вопросам мировой повестки 09:40 "Я испытываю большую радость от пребывания в Азербайджане. Азербайджан не остается равнодушным ни к экономическим, ни к социальным вопросам мировой повестки. На сегодняшнем форуме будет обсуждаться то, как страны мира будут выходить из пандемии COV
Здоровье
4 ноября 2021 г. 10:10
Неждет Унувар: Азербайджан не остается равнодушным к вопросам мировой повестки
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"Азербайджан не остается равнодушным ни к экономическим, ни к социальным вопросам мировой повестки. На сегодняшнем форуме будут обсуждаться пути выхода стран мира из кризиса, вызванного пандемией COVID-19".

Как сообщает Report, об этом журналистам в Баку заявил ректор Университета Анкары Неждет Унувар.

По словам ректора, пандемия коронавируса стала испытанием для всего мира: "Это проявилось как в образовании, так и в здравоохранении, и в социальной сфере. Бакинский глобальный форум является важным мероприятием в борьбе с коронавирусом. На форуме будут обсуждаться вопросы о том, что может произойти в мире после COVID-19, и как мы должны действовать в период подобных пандемий. На мероприятии также будет обсужден опыт стран мира в борьбе с коронавирусом, и, конечно, внимание будет уделено также опыту Азербайджана".

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Версия на английском языке Baku Global Forum - important event in fight against coronavirus: Ankara University Rector
Версия на азербайджанском языке Necdet Ünüvar: "Bakı Qlobal Forumu koronavirusla mübarizədə önəmli tədbirdir”

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