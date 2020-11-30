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Неврологи заявили о проблемах с памятью и вниманием после COVID-19

Неврологи заявили о проблемах с памятью и вниманием после COVID-19 Среди возможных причин возникновения таких последствий врачи называют стресс и страх
Здоровье
30 ноября 2020 г. 09:21
Неврологи заявили о проблемах с памятью и вниманием после COVID-19

Врачи-неврологи рассказали о росте числа пациентов с жалобами на нарушение памяти, концентрации внимания после перенесенного коронавируса, передает Report со ссылкой на РБК.

В своем заявлении хирург и реабилитолог Константин Лядов подчеркнул, что количество таких обращений выросло осенью.

"Что касается проблем с ориентированием во времени и пространстве, а также вообще нарушением когнитивных функций, — это встречается часто, к сожалению", — отметил заведующий отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин.

Подчеркивается, что к патологиям нервной системы также может привести нарушение функций легких, которое появляется при коронавирусе. Ослабленные легкие больного не в состоянии полноценно выполнять свою функцию и питать кору головного мозга кислородом.

Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов советует для борьбы с такими последствиями заболевания избегать стресса, принимать витаминные и минеральные комплексы с повышенным содержанием витаминов группы В, магния и цинка.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

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