Неврологи: В 2030 году число смертей от инсульта может достичь 5 млн

Число годовых смертей от инсульта во всем мире может вырасти до 5 млн к 2030 году.

Число годовых смертей от инсульта во всем мире может вырасти до 5 млн к 2030 году.

Как передает Report, об этом сообщает Американская академия неврологии.

В ходе работы авторы проанализировали данные "Всемирного обмена данными о здоровье" за ​​1990–2019 годы. По мере роста населения мира глобальное число смертей от ишемического инсульта увеличилось с 2,04 миллиона в 1990 году до 3,29 миллиона в 2019 году. Однако частота инсультов снизилась с 66 инсультов на 100 000 человек в 1990 году до 44 инсультов на 100 000 человек в 2019 году.

"Это снижение частоты инсультов, вероятно, означает, что общее увеличение числа инсультов во всем мире в основном связано с ростом и старением населения", - сказала Лизе Сюн, одна из авторов исследования из Университета Тунцзи в Шанхае.

Кроме того, было идентифицировано семь основных факторов риска: курение, диета с высоким содержанием натрия, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, дисфункция почек, высокий уровень сахара в крови и высокий индекс массы тела.

Затем исследователи провели экстраполяцию для прогнозирования количества смертей в 2020–2030 годы. По прогнозам, ишемический инсульт приведет к 4,9 миллионам смертей в 2030 году. Эта оценка дана с учетом усилий врачей и правительств по уменьшению влияния факторов риска. Если же эти усилия не закладывать в расчеты, число смертей может вырасти до 6,4 миллиона в год.