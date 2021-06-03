О нас
Report Georgia
Аудио новости

Невролог заявил о связи между подергиванием глаза и раком

Невролог заявил о связи между подергиванием глаза и раком Нервный тик может быть признаком онкологического заболевания.
Здоровье
3 июня 2021 г. 08:33
Невролог заявил о связи между подергиванием глаза и раком

Нервный тик может быть признаком онкологического заболевания.

Как передает Report, об этом рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов.

По его словам, одна из вероятных причин непроизвольного подергивание верхнего или нижнего века - проблемы центральной и периферической нервной системы.

"Это могут быть поражения лицевого нерва, энцефалиты, менингиты как последствие, онкологические заболевания головного мозга и другие серьезные причины", - отметил Евдокимов.

Медик подчеркнул, что при таких состояниях нервный тик носит длительный характер.

"Они могут два, три, четыре месяца длиться. Если у вас тики более двух месяцев длятся - это повод показаться неврологу, чтобы провести обследование и, если потребуется, назначить лечение", - предупредил врач.

Евдокимов уточнил, что нередко подергивание глаза начинается из-за перенапряжения, стресса, переработки, частого использования гаджетов, а также высокой нагрузки на шейный отдел позвоночника и затылочные группы мышц. В таких случаях он посоветовал обратиться к остеопату или массажисту.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 15:38
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13
Киевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
ФотоКиевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
30 мая 2021 г. 16:16
Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi