Невролог заявил о связи между подергиванием глаза и раком

Нервный тик может быть признаком онкологического заболевания.

Нервный тик может быть признаком онкологического заболевания.

Как передает Report, об этом рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов.

По его словам, одна из вероятных причин непроизвольного подергивание верхнего или нижнего века - проблемы центральной и периферической нервной системы.

"Это могут быть поражения лицевого нерва, энцефалиты, менингиты как последствие, онкологические заболевания головного мозга и другие серьезные причины", - отметил Евдокимов.

Медик подчеркнул, что при таких состояниях нервный тик носит длительный характер.

"Они могут два, три, четыре месяца длиться. Если у вас тики более двух месяцев длятся - это повод показаться неврологу, чтобы провести обследование и, если потребуется, назначить лечение", - предупредил врач.

Евдокимов уточнил, что нередко подергивание глаза начинается из-за перенапряжения, стресса, переработки, частого использования гаджетов, а также высокой нагрузки на шейный отдел позвоночника и затылочные группы мышц. В таких случаях он посоветовал обратиться к остеопату или массажисту.