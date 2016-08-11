Невролог предупредила эпилептиков в связи с жаркой погодой

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ "Жаркая погода в связи с летним сезоном способствует повышению количества приступов у эпилептических больных".

Об этом Report заявила невролог Рена Амирова.

Она отметила, что высокая солнечная активность приводит к изменению функционального состояния мозга и снижению компенсаторных возможностей: "Высокая температура воздуха также способствует нарушению метаболических процессов в организме, что приводит к снижению эффективности противоэпилептических препаратов. Наблюдения показывают, что заболевание чаще встречается у людей, проживающих в странах с жарким и влажным климатом. При нахождении под прямыми лучами солнца во время высокой солнечной активности, и отсутствии защитных средств (солнечные очки, головные уборы), может произойти приступ. Поэтому больные не должны находиться под солнечными лучами с 11:00 до 17:00, во избежание солнечных ударов должны находиться в тени, пользоваться солнечными очками, головными уборами, а самое главное - вовремя принимать противоэпилептические препараты".

Р.Амирова подчеркнула, что эпилепсия - это хроническое заболевание мозга, возникающее по различным причинам и проявляющееся судорожными приступами.