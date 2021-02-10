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Невролог назвала семь признаков тихого инсульта

Невролог назвала семь признаков тихого инсульта Врач-невролог Аминат Долова в беседе с АиФ назвала признаки тихого инсульта, передает Report
Здоровье
10 февраля 2021 г. 08:47
Невролог назвала семь признаков тихого инсульта

Врач-невролог Аминат Долова в беседе с АиФ назвала признаки тихого инсульта, передает Report.

"Тихим (или немым) инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга", - объяснила Долова.

Медик объяснила, что такая болезнь не всегда проходит бессимптомно. Невролог посоветовала обращать внимание на следующие признаки, которые могут указывать на подобное состояние:

- внезапно появившееся головокружение;

- проблемы в плане нарушения походки;

- нарушения зрения;

- развитие косоглазия;

- потеря четкости речи;

- начавшаяся асимметрия лица;

- ощущение онемения, а также появление чувства слабости в конечностях.

Долова подчеркнула, что при появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу, который после обследования подтвердит или опровергнет диагноз.

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