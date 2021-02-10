Невролог назвала семь признаков тихого инсульта

Врач-невролог Аминат Долова в беседе с
"Тихим (или немым) инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга", - объяснила Долова.
Медик объяснила, что такая болезнь не всегда проходит бессимптомно. Невролог посоветовала обращать внимание на следующие признаки, которые могут указывать на подобное состояние:
- внезапно появившееся головокружение;
- проблемы в плане нарушения походки;
- нарушения зрения;
- развитие косоглазия;
- потеря четкости речи;
- начавшаяся асимметрия лица;
- ощущение онемения, а также появление чувства слабости в конечностях.
Долова подчеркнула, что при появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу, который после обследования подтвердит или опровергнет диагноз.