Невролог назвал самую полезную для здоровья позу для сна

Врач-невролог Евгений Соков рассказал, какая поза для сна наиболее полезна, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ

Врач-невролог Евгений Соков рассказал, какая поза для сна наиболее полезна, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Врач рекомендовал ложиться на правый бок и немного сгибать ноги и руки. По его словам, в таком положении сердце не будет испытывать нагрузку от сдавливания средостением и легкими.

Медик также рекомендовал меньше спать на спине.

"Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, то это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание", - подчеркнул он.

По словам врача, сон должен длиться не менее семи часов независимо от того, будние это или выходные дни. Идеальным временем для сна, по мнению специалиста, является интервал с 10 вечера до 6 утра.