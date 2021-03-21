О нас
Report Georgia
Аудио новости

Невролог назвал самую полезную для здоровья позу для сна

Невролог назвал самую полезную для здоровья позу для сна Врач-невролог Евгений Соков рассказал, какая поза для сна наиболее полезна, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ
Здоровье
21 марта 2021 г. 18:00
Невролог назвал самую полезную для здоровья позу для сна

Врач-невролог Евгений Соков рассказал, какая поза для сна наиболее полезна, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Врач рекомендовал ложиться на правый бок и немного сгибать ноги и руки. По его словам, в таком положении сердце не будет испытывать нагрузку от сдавливания средостением и легкими.

Медик также рекомендовал меньше спать на спине.

"Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, то это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание", - подчеркнул он.

По словам врача, сон должен длиться не менее семи часов независимо от того, будние это или выходные дни. Идеальным временем для сна, по мнению специалиста, является интервал с 10 вечера до 6 утра.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Один день в Физули и Ходжавенде
ФотоОдин день в Физули и Ходжавенде
21 марта 2021 г. 10:09
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
20 марта 2021 г. 16:13
Эрдоган утвердил меморандум о стратегическом партнерстве с Азербайджаном 
Эрдоган утвердил меморандум о стратегическом партнерстве с Азербайджаном 
20 марта 2021 г. 14:08
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
20 марта 2021 г. 10:30
Президент Азербайджана обратился к народу
ФотоПрезидент Азербайджана обратился к народу
20 марта 2021 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза на Джыдыр-дюзю в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза на Джыдыр-дюзю в Шуше
20 марта 2021 г. 09:47
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
ВидеоМехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
20 марта 2021 г. 09:40
В Азербайджане в праздничные дни общественный транспорт не будет работать
В Азербайджане в праздничные дни общественный транспорт не будет работать
19 марта 2021 г. 15:57
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
19 марта 2021 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi