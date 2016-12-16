Несколько семей изъявили желание усыновить ребенка, найденного в мусорном баке в Баку

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Состояние малышки, обнаруженной 4 дня назад в мусорном баке в Баку, стабилизировалось.

Об этом Report сообщил директор Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой, главный педиатр республики Насиб Гулиев.

По его словам, младенца держат в специальном кувезе: "Состояние ребенка постепенно стабилизируется. Он выздоровеет максимум за 2 месяца, затем будет передан в Дом малютки №1 в Баку".

Н.Гулиев также отметил, что несколько семей из различных районов страны изъявили желание усыновить малыша: "Мы не вправе отдавать какого-либо малыша на усыновление. После полного выздоровления ребенка передадут в Дом малютки №1. Все желающие могут обратиться туда".

Отметим, что малышку обнаружили сотрудники жилищно-коммунального эксплуатационного участка в мусорном баке напротив здания №49 по улице Алибека Гусейнзаде Ясамальского района. Ребенка передали сотрудникам Ясамальского РУП, а затем на машине скорой помощи доставили в Научно-исследовательский институт педиатрии.