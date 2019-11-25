АПБА: Неправильное использование пищевых добавок создает угрозу для жизни людей

"Неправильное использование химических средств, добавляемых в состав любой пищевой добавки, товара, создает угрозу для жизни людей".

Как передает Report, об этом сказал завсектором по сертификации и контролю над импортом и экспортом Агентства продбезопасности Азербайджана Самир Рустамли на семинаре, посвященном безопасности пищевых добавок.

По его словам, иногда пищевые добавки используются не по назначению или доза превышает установленную норму: "Обеспечение продовольственной и продуктовой безопасности приводит в мире к новым вызовам. Производство товаров усложняется. В мире выросла потребность в расфасовке товаров, использовании пищевых добавок. В связи с этим при совместной организации Агентства продбезопасности Азербайджана, Института продбезопасности и Агентства международного развития США проводится семинар по безопасности пищевых добавок. Основной целью проведения семинара является знакомство с современными технологиями в соответствующей сфере, обсуждение тенденций".