Неонатолог: Недоношенные дети должны находиться под наблюдением специалистов

Недоношенные дети должны находиться под постоянным наблюдением врачей-специалистов, чтобы избежать необратимых негативных последствий для здоровья в будущем.

Недоношенные дети должны находиться под постоянным наблюдением врачей-специалистов, чтобы избежать необратимых негативных последствий для здоровья в будущем.

Как передает Report, об этом сообщил специалист-эксперт Минздрава, неонатолог Рустам Гусейнов.

По его словам, у недоношенных детей, в зависимости от срока, на котором они родились, могут быть недоразвиты внутренние органы, что в свою очередь может привести к негативным последствиям. "Кроме того, на здоровье ребенка негативно могут сказаться инфекции и болезни, которые вызвали преждевременные роды у матери, в том числе сахарный диабет, артериальная гипертензия, преэклампсия и пр. Проблемы с дыханием, которые эти дети переживают в первые дни после рождения, в дальнейшем приводят к развитию бронхолегочной дисплазии", - сказал он.

Гусейнов подчеркнул, что из-за неразвитости внутренних органов и сердечно-сосудистой системы недоношенные дети также испытывают проблемы с нарушением гемодинамики, работой желудочно-кишечного тракта, печени, мочевыделительной системы. Есть риск развития ранней анемии у таких новорожденных, сказал он.

"Большинство проблем со здоровьем у недоношенных малышей специфические. Например, ретинопатия недоношенных (ROP) - это заболевание глаз, возникающее у детей, родившихся на сроке до 31 недели. При легкой форме болезни, болезнь может отступить со временем. Однако малыш обязательно должен регулярно находиться под наблюдением офтальмолога. Иногда требуется немедленное лечение и вмешательство, в противном случае могут возникнуть серьезные и необратимые осложнения. У этих детей также могут возникнуть нарушения слуха", - сказал он.

По словам эксперта, недоношенные дети должны находиться под постоянным наблюдением врачей-специалистов (невролога, офтальмолога, аудиолога, психолога, эндокринолога, ортопеда).