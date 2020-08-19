О нас
Report Georgia

Немецкие ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом

Немецкие ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом Немецкие ученые обнаружили неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку.
Здоровье
19 августа 2020 г. 18:52
Немецкие ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом

Немецкие ученые обнаружили неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку.

Как передает Report, соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

При помощи криоэлектронной томографии и усреднения субтомограмм и моделирования молекулярной динамики эксперты определили, что "шипы", из-за которых COVID получил свое название, могут изгибаться, они не твердые.

Отмечается, что глобулярная часть S-белка, в которой находится рецептор-связующая область и механизмы, необходимые для соединения с инфицируемой клеткой, цепляется гибкой ножкой. Специалисты нашли у нее три "сустава": "бедро", "колено" и "голеностоп".

Такая пластичность помогает вирусу передвигаться и искать рецептор для соединения с целевой клеткой.

По словам главы исследовательской группы Якомина Крийнсе Локера, "шипы", подобно воздушному шару на веревке, перемещаются по поверхности вируса и таким образом могут искать рецептор для стыковки с целевой клеткой.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49

Последние новости

19:08
ЕС введет новые санкции против Беларуси В регионе
18:52
Немецкие ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом Здоровье
18:35
ФотоРовнаг Абдуллаев встретился с Джанни Де Бьязи  Футбол
18:22
ФотоМикаил Джаббаров провел встречу с министром экономики и финансов Ирана Бизнес
18:15
ФотоВ швейцарском городе прошел дождь из шоколада Это интересно
18:09
Экс-посол Италии в Азербайджане награждена орденом "Достлуг" Внешняя политика
17:52
ЕС не признал результаты выборов в Беларуси В регионе
17:50
В Москве уволен армянин из-за давления на азербайджанца Происшествия
17:38
Посол Литценбергер: США готовы поддержать Азербайджан Внешняя политика
17:35
МИД России выразил протест Норвегии из-за задержания дипломата В регионе
17:33
Фото“Aзерсу” провел рейды  Инфраструктура
17:23
В России начинаются торги акциями BMW и еще четырех немецких компаний Финансы
17:16
Qatar Airways назвала сумму возмещения за неиспользованные авиабилеты Туризм
17:15
В Азербайджане 146 новых случаев заражения коронавирусом Здоровье
17:05
ФотоМахаббат Велиева провела видеоконференцию с директорами школ  Наука и образование
Вся новостная лента