Немецкая армия поможет Португалии в борьбе с коронавирусом

Немецкая армия в ближайшее время направит помощь Португалии, где сложилась катастрофическая ситуация из-за пандемии коронавируса

Немецкая армия в ближайшее время направит помощь Португалии, где сложилась катастрофическая ситуация из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на издание Spiegel, Бундесвер направит медицинский персонал и необходимое оборудование. В Португалию отправится бригада из 27 врачей и фельдшеров, чтобы помочь в перегруженных больницах. Немецкие врачи будут оставаться в Португалии в течение трех недель.

Кроме того, Бундесвер также направит полевые больничные кровати, а также стационарные и передвижные аппараты искусственной вентиляции легких, которые срочно нужны больным.

Министерство обороны Германии также рассматривает вопрос дальнейшей помощи, поскольку эксперты Бундесвера, которые имеют опыт кризиса, оценивают ситуацию в Португалии как драматическую.

Как сообщалось ранее, в Португалии осталось всего 7 свободных коек в палатах интенсивной терапии, подготовленных для зараженных коронавирусом.

По данным, на прошлой неделе в Португалии был высокий в мире уровень смертности и новых случаев заболевания на душу населения. 28 января было зарегистрировано рекордное количество новых случаев инфицирования – 12 890.