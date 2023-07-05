Эксперт минздрава о первой помощи при утоплении

"Первое, что нужно сделать после того, как вы вытащили утопающего, - это побороть волнение. Нельзя допускать скопления большого числа людей вокруг пострадавшего, чтобы обеспечить последнему доступ к свежему воздуху. Пытаться удалить воду, надавлива

"Первое, что нужно сделать после того, как вы вытащили утопающего, - это побороть волнение. Нельзя допускать скопления большого числа людей вокруг пострадавшего, чтобы обеспечить последнему доступ к свежему воздуху. Пытаться удалить воду, надавливая на грудь пострадавшего человека - неправильно”.

Как передает Report, об этом сообщил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-терапевт Закир Гулиев.

По словам эксперта, после сообщения в скорую медицинскую помощь в первую очередь следует обратить внимание на то, находится ли утопающий в сознании.

"Если этот человек находится в сознании, если бьется пульс, необходимо попытаться удалить воду из дыхательных путей и желудка, положив его вниз лицом себе на колено и постукивая по спине. Если потерпевший не в сознании, нет пульса, дыхания, то, уложив его на спину и направив голову немного вправо, следует сделать искусственное дыхание и массаж сердца”.