В Азербайджане некоторые больницы опустошены для приема инфицированных

На медицинские учреждения падает большая нагрузка, особенно в Баку.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Некоторые больницы полностью опустошены для приема инфицированных. По его словам, это может повлиять на предоставление услуг в других сферах:

"На сегодняшний день никаких пробелов в медицинских услугах допущено не было. Для лечения каждого тяжелобольного требуется 10-15 медицинских работников. Этой работой в целом занимаются 7 000 - 8 000 медицинских работников".