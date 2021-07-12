Неисправный аппарат в "Семашко" вызвал недовольство пациентов

В Клиническом медцентре №1, называемом также "Семашко", возникли проблемы с оборудованием.

В Клиническом медцентре №1, называемом также "Семашко", возникли проблемы с оборудованием.

Об этом Report сообщили пациенты, столкнувшиеся с проблемами.

Неисправность медоборудования, используемого для проведения токсико-химических исследований, вызвала недовольство пациентов (преимущественно пациенты с пересаженными почками и печенью). Врачи не сообщили пациентам, когда будет устранена неисправность, однако отметили, что такое положение вещей продлится еще некоторое время.

В Клиническом медцентре №1 Report сообщили, что аппарат некоторое время не используется, поскольку некоторые детали вышли из строя, однако их уже заказали из-за границы.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Report сообщили, что Клинический медцентр №1 подведомственен TƏBİB, однако работающая там лаборатория нет. Поэтому порекомендовали обратиться в Минздрав.

Получить ответ из Министерства здравоохранения пока не удалось.

В апреле текущего года директор КМЦ №1 Ильхам Гафаров был снят с должности. Новым директором назначена Кенуль Алекперова.