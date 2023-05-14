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Нехватка витамина D повышает риск постковидного синдрома

Нехватка витамина D повышает риск постковидного синдрома Ученые из итальянского Университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле обнаружили, что риск развития постковидного синдрома (долгого ковида) увеличивается при низком уровне витамина D.
Здоровье
14 мая 2023 г. 10:31
Нехватка витамина D повышает риск постковидного синдрома

Ученые из итальянского Университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле обнаружили, что риск развития постковидного синдрома (долгого ковида) увеличивается при низком уровне витамина D.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Полученные данные свидетельствуют о том, что людям следует проверять уровень витамина D после COVID-19.

Также известный как постковидный синдром, долгий COVID — это состояние, при котором последствия COVID-19 сохраняются более 12 недель после заражения. Исследования показали, что им страдают 50-70% пациентов, госпитализированных с COVID-19, но об этом заболевании известно очень мало.

В новом исследовании ученые обследовали 100 пациентов в возрасте 51–70 лет с длительным течением COVID и без него. Они измерили уровень витамина D при первой госпитализации по поводу COVID-19 и через шесть месяцев после выписки. Исследователи обнаружили более низкие уровни витамина D у пациентов с длительным течением COVID по сравнению с теми, у кого его не было.

Особенно низким уровень витамина D был у пациентов, которые жаловались на "мозговой туман": спутанность сознания, забывчивость и плохую концентрацию.

"Наше исследование показывает, что пациенты с COVID-19 с низким уровнем витамина D более склонны к развитию длительного COVID, но пока неизвестно, могут ли добавки витамина D улучшить симптомы или вообще снизить этот риск", — отметили ученые.

Напомним, что ранее американские ученые из Института медицинских исследований Ланкенау (LIMR) доказали, что люди с дефицитом витамина D в организме больше подвержены риску заражения COVID-19, последующей госпитализации и смерти.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusa yoluxmadan sonra yoxlanılması zəruri olan vitamin açıqlanıb

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