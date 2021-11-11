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Недоношенный ребенок из США попал в Книгу рекордов Гиннесса

Недоношенный ребенок из США попал в Книгу рекордов Гиннесса Родившийся в июле 2020 года Кертис Минс из американского штата Алабама официально стал самым недоношенным в мире ребенком, который выжил.
Здоровье
11 ноября 2021 г. 19:26
Недоношенный ребенок из США попал в Книгу рекордов Гиннесса

Родившийся в июле 2020 года Кертис Минс из американского штата Алабама официально стал самым недоношенным в мире ребенком, который выжил.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, мальчик родился на сроке беременности 21 неделя и 1 день, при рождении он весил всего 420 граммов.

В заявлении на сайте Книги рекордов Гиннесса отмечается, что изначально беременность его матери, Мишель Батлер, протекала нормально, но 4 июля ее пришлось срочно доставить в больницу для проведения неотложной операции.

Малышу долгие месяцы требовался круглосуточный уход, и спустя 275 дней под присмотром медиков Кертиса выписали из больницы. Он попал домой 6 апреля 2021 года.

Предыдущий рекорд был установлен Ричардом Хатчинсоном из Висконсина, который родился в июне 2020 года в гестационном возрасте 21 неделя 2 дня.

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