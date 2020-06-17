Небольшое количество смертей от COVID-19 в Азербайджане - следствие эффективной борьбы

"В нашу клинику в целом обратились свыше 2 200 азербайджанцев. Среди них как граждане Азербайджана, так и России".

Об этом в заявлении российскому бюро Report сказал главврач клиники "Aspirin" Анар Гасанов.

По его словам, в клинике отмечено множество случаев выздоровления: "До сих пор у около 20 наших граждан наблюдалось ухудшение. Мы поместили их в отделения реанимации более высококвалифицированных больниц. Очень жаль, что для нескольких наших граждан лечение оказалось неэффективным и были отмечены летальные исходы".

Основная причина превращения клиники в один из центров по борьбе с коронавирусом - оказание помощи нашим соотечественникам: "До сих пор за счет клиники было осуществлено бесплатное лечение и обследование 300 граждан Азербайджана. Когда были отмечены случаи распространения пандемии в России, мы старались помочь всем нашим соотечественникам, так как в первое время ситуация была напряженной. Хотя наша сфера деятельности иная, по мере возможности мы старались помочь нашим соотечественникам. После официального обращения нам разрешили создать бригады врачей в амбулаторных условиях и отправлять их в дома пациентов".

А.Гасанов также подчеркнул, что азербайджанское государство вовремя начало борьбу с COVID-19, и принятые меры оказались эффективными: "Доказательством тому является небольшое количество случаев заражения и летальных исходов".