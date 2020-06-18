TƏBİB: Не пользующиеся масками в транспорте становятся причиной роста числа зараженных

Люди до сих пор собираются на панихиды.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, лица, не использующие в общественном транспорте медицинские маски, становятся причиной роста численности зараженных: "И сегодня в стране есть тяжелобольные, результат теста ПЦР которых на вирус оказался негативным. Это связано с поздним обращением больного к врачу".

"Есть тяжелобольные и это очень опасно", - добавил Р.Байрамлы.