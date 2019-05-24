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Национальный центр офтальмологии: За последние 10 лет были прооперированы более 82 тысяч пациентов

НЦО: В Азербайджане за 10 лет прооперированы более 82 тыс пациентов
За последние 10 лет работы центра число пациентов составило 90 224

"В ближайшее время начнет функционировать Шекинский филиал Национального центра офтальмологии им. академика Зарифы Алиевой.

Как сообщает Report, об этом на конференции "Настоящее и будущее офтальмологии" сказал директор Центра Эльмар Гасымов. 

По его словам, за последние 10 лет работы центра число пациентов составило 90 224. За это время было сделано 82 468 хирургических операций, 1 млн 710 человек получили амбулаторное лечение. В передвижной клинике были осмотрены 22692 пациента, около 2 тысячам пациентам были проведены операции.

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