Названы заболевания, повышающие риск летального исхода от COVID-19

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Университета Глазго установили, что у людей с редкими заболеваниями повышен риск летального исхода после COVID-19.

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Университета Глазго установили, что у людей с редкими заболеваниями повышен риск летального исхода после COVID-19.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Digital Health.

Исследователи использовали крупномасштабные электронные медицинские карты для изучения распространенности редких заболеваний и связанных с ними рисков. В общей сложности были проанализированы данные 58 млн человек.

Ученые установили, что люди с редкими заболеваниями имеют почти в пять раз более высокий риск уйти из жизни при заражении коронавирусом, чем представители общей популяции. Отмечается, что риск для жизни сохраняется даже у полностью вакцинированных лиц.

Дополнительно ученые проанализировали корреляцию между распространенными патологиями и вероятностью летального исхода после перенесенного COVID-19. Среди заболеваний, которые наиболее значительно повышали этот риск, оказались бесплодие и болезни почек.