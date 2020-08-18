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Report Georgia

Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом

Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти через два-три месяца.
Здоровье
18 августа 2020 г. 04:44
Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом

Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти через два-три месяца.

Как передает Report, об этом заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-иммунолог Николай Крючков.

Специалист отметил, что это зависит от того, как долго держится высокий уровень антител в организме.

"У ряда людей уровень антител очень быстро падает после того, как они переболели. Проходит два-три месяца, и уровень антител становится слишком маленьким. Пока непонятно, с чем это связано", - рассказал Крючков.

При этом врач подчеркнул, что у большинства людей антитела держатся довольно длительное время.

"Коронавирус никуда не ушел, заразиться абсолютно реально", - напомнил он.

Крючков заключил, что если процент потенциально заразившихся коронавирусом людей в регионе выше, то и вероятность заразиться возрастает.

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