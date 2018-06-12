Названы условия закрытия объектов по незаконной разделке мяса в Азербайджане

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "После того как на территории Азербайджана продажа мелкого и крупного рогатого скота будет проводиться с соблюдением всех правил, на улицах и площадях будет устранена незаконная разделка мяса".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

По его словам, граждане страны должны верить в качество мяса, продаваемого в новых создаваемых пунктах разделки мяса, а для этого следует проводить просветительские мероприятия:

"У людей создалось ложное представление, что если животное разделывают у них на глазах, то мясо хорошее. Как раз наоборот. Среди продовольственной продукции самые рискованные - мясопродукты. Распространение зоонозных инфекций может представлять здоровью человека серьезную опасность".

Г.Тахмазли отметил, что в новых пунктах разделки мяса будут созданы соответствующие ветеринарно-санитарные экспертизы ветеринарных лабораторий.