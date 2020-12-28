Названы три способа защиты от инфаркта и инсульта

Здоровое питание, отсутствия стресса и занятия спортом могут помочь избежать инфаркта, инсульта и других заболеваний.

Здоровое питание, отсутствия стресса и занятия спортом могут помочь избежать инфаркта, инсульта и других заболеваний.

Как передает Report, об этом рассказал немецкий ученый и врач Дитрих Гренемейер.

«Артерии закупориваются, когда маленькие кровяные бляшки прилипают к воспаленной ткани и на них откладывается жир», — сказал медик.

По словам Гренемейера, закупорка сосудов приводит к атеросклерозу. В дальнейшем этот процесс выливается в инфаркт, инсульт или другие заболевания. Чтобы этого не произошло, врач рекомендовал постоянно заниматься спортом. Физическим упражнениям необходимо каждый день посвящать хотя бы час.

Здоровое питание также является способом профилактики. Ученый подчеркнул, что следует минимизировать потребление сахара и алкоголя. Вместо них стоит есть овощи и что-то нежирное.

К третьему пункту Гренемейер отнес переживания и стрессы, которых нужно избегать.