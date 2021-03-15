Названы три разрушающие здоровье привычки

Польский портал Wirtualna Polska назвал три привычки, которые могут разрушить здоровье человека

Польский портал Wirtualna Polska назвал три привычки, которые могут разрушить здоровье человека.

Как передает Report, автор публикации пишет, что решение поспать после сытного обеда — это плохая идея. Так, лежачая позиция и сам сон нарушают пищеварительный процесс и осложняют перемещение еды по пищеварительной системе.

В статье также рекомендуется отказаться от чаепития после еды. Все сорта этого напитка затрудняют усвоение некоторых питательных веществ и минералов, а у людей со склонностью к анемии чай может снизить усвоение железа на 87 процентов. Кроме того, у напитка низкий уровень pH, что, по словам автора, негативно сказывается на процессе переваривания белков и жиров.

После еды стоит отказаться от занятий спортом. В материале указывается, что интенсивная физическая нагрузка не позволит организму функционировать должным образом. В результате может появиться несварение, боли в желудке, а затем — нарушения работы пищеварительной системы.