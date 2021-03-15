Названы три разрушающие здоровье привычки

Польский портал Wirtualna Polska назвал три привычки, которые могут разрушить здоровье человека.
Как передает Report, автор публикации пишет, что решение поспать после сытного обеда — это плохая идея. Так, лежачая позиция и сам сон нарушают пищеварительный процесс и осложняют перемещение еды по пищеварительной системе.
В статье также рекомендуется отказаться от чаепития после еды. Все сорта этого напитка затрудняют усвоение некоторых питательных веществ и минералов, а у людей со склонностью к анемии чай может снизить усвоение железа на 87 процентов. Кроме того, у напитка низкий уровень pH, что, по словам автора, негативно сказывается на процессе переваривания белков и жиров.
После еды стоит отказаться от занятий спортом. В материале указывается, что интенсивная физическая нагрузка не позволит организму функционировать должным образом. В результате может появиться несварение, боли в желудке, а затем — нарушения работы пищеварительной системы.