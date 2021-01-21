Названы три продукта, "отравляющие" кишечник

Врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, "отравляющие" кишечник.

Врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, "отравляющие" кишечник.

Как передает Report, в первую очередь специалист советует отказаться от вяленых, копченых и сильно переработанных колбасных изделий, которые признаны канцерогенами и значительно увеличивают риск развития рака кишечника. Фрилинг отмечает, что в целом потребление красного мяса следует сократить до 500 граммов в неделю.

Специалист также рекомендует свести к минимуму сахар, который способствует размножению вредных бактерий и вытесняет полезные микроогранизмы. Кроме того, следует убрать из рациона "плохие жиры", такие как маргарин и майонез, поскольку они могут вызвать серьезную нагрузку на кишечник.

Врач отметил, что лучшими ингредиентами для слизистой оболочки кишечника являются клетчатка, которая содержится в бобовых и овощах, а также бананы, рыба, картофель в мундире и черный хлеб.