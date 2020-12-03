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Названы три продукта, блокирующие коронавирус

Названы три продукта, блокирующие коронавирус Ученые обнаружили, что химические соединения в винограде, шоколаде и зеленом чае способны блокировать SARS-CoV-2.
Здоровье
3 декабря 2020 г. 19:12
Названы три продукта, блокирующие коронавирус

Ученые обнаружили, что химические соединения в винограде, шоколаде и зеленом чае способны блокировать SARS-CoV-2.

Как передает Report, соответствующее исследование опубликовано в журнале Frontiers in Plant Science.

Отмечается, что слабым местом SARS-CoV-2 является "основная протеаза" Mpro - фермент, участвующий в репликационном механизме.

Также известно, что Mpro подавляется при взаимодействии с различными химическими соединениями растительных продуктов, известных мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Специалисты Университета Северной Каролины изучили продукты питания и лекарственные растения на предмет наличия таких соединений. Компьютерное моделирование и лабораторные эксперименты in vitro показали, что вещества, содержащиеся в зеленом чае и винограде очень успешно подавили функцию Mpro, соединения в порошке какао и темном шоколаде снизили активность протеазы примерно наполовину.

Исследователи также отмечают, что в зеленом чае имеются пять химических соединений, которые взаимодействуют с разными участками Mpro и нейтрализуют его действие.

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