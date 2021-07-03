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Названы три признака рака, которые можно обнаружить на языке

Названы три признака рака, которые можно обнаружить на языке Злокачественные образования могут развиваться на языке или под ним, говорится в статье. Больному следует обратиться к врачу, если у него долго не проходит воспаление, похожее на красную или белую точку
Здоровье
3 июля 2021 г. 19:31
Названы три признака рака, которые можно обнаружить на языке

Злокачественные образования могут развиваться на языке или под ним, говорится в статье. Больному следует обратиться к врачу, если у него долго не проходит воспаление, похожее на красную или белую точку.

Как передает Report со ссылкой на Daily Express, об этом сообщили специалисты медицинской организации Cancer Research UK.

Среди прочих тревожных знаков опасного заболевания медики выделили язву или шишку, которая не исчезает самостоятельно. Если язык начинает кровоточить при случайном прикусывании, это также может указывать на онкологическое заболевание.

В материале отмечается, что риск развития рака полости рта возрастает от употребления алкоголя, курения и заражения вирусом папилломы человека.

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