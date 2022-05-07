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Названы страны, в которых туристам больше не понадобятся маски

Названы страны, в которых туристам больше не понадобятся маски Эксперты назвали страны, в которых ослабили эпидемиологические меры на въезде и отменили масочный режим с начала мая.
Здоровье
7 мая 2022 г. 07:34
Названы страны, в которых туристам больше не понадобятся маски

Эксперты назвали страны, в которых ослабили эпидемиологические меры на въезде и отменили масочный режим с начала мая.

Как передает Report, об этом сообщает АТОР.

Буквально за последнюю неделю сразу пять европейских стран - Греция, Болгария, Литва, Сербия и Хорватия - сняли все антиковидные ограничения на въезд туристов. А в Италии с начала месяца больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации для посещения общественных мест и поездок на транспорте.

Активно отменяется по всему миру и масочный режим. В Азербайджане, например, с 1 мая, а в Грузии с 2 мая не требуют использовать средства защиты в закрытых помещениях. Такая же ситуация в Эквадоре и Колумбии.

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