Названы страны с высокой заболеваемостью корью

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ ЮНИСЕФ опубликовал доклад, посвященный темпам заболеваемости корью, сообщает Report со ссылкой на сайт организации.

По данным ЮНИСЕФ, наибольшее увеличение случаев заболевания корью наблюдалось в Украине, на Филиппинах и в Бразилии с 2017 по 2018 год.

Так, в Украине в 2018 году было зарегистрировано 35 120 случаев заболевания корью. По данным правительства, еще 24 042 человека были инфицированы только в первые два месяца 2019 года.

Отмечается также, что на Филиппинах в 2018 году было зарегистрировано 15 599 случаев, а в 2019 году были инфицированы 12 736 человек.

ЮНИСЕФ заявляет, что число случаев заболевания корью в мире "стремительно возрастает до угрожающе высокого уровня", причем на десять стран, в числе которых Украина, Филиппины, Бразилия, Йемен, Венесуэла, Сербия, Мадагаскар, Судан, Таиланд и Франция, приходится более 74% увеличения числа заболеваний.

Отметим, что в Азербайджане также принимаются меры по борьбе с корью.