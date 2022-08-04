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Названы страны-лидеры по числу заражений коронавирусом

Названы страны-лидеры по числу заражений коронавирусом Число зараженных коронавирусом в мире достигло 585 143 027 человек.
Здоровье
4 августа 2022 г. 08:21
Названы страны-лидеры по числу заражений коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 585 143 027 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику общего заражения коронавирусом отдельных стран.

Так, на сегодняшний день в мире от COVID-19 скончались 6 424 682 человека, выздоровели 555 млн.

Наибольшее количество заражений коронавирусом в мире зафиксировано в США (93 319 702). Штаты занимают первое место по числу умерших (1 055 975).

При этом, в число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят Индия (440 85 324), Франция (33 960 131), Бразилия (33 890 428), Германия (31 044 554), Великобритания (23 304 479), Италия (21 170 600) и Южная Корея (20 052 305).

Коронавирус начал распространяться в китайском Ухане в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 года назвала инфекцию COVID-19, а 11 марта объявила коронавирус пандемией.

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Версия на английском языке Global COVID tally exceeds 585 million
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 585 milyon nəfəri ötüb

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