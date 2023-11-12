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Названы страны, которым грозят вспышки супертифа

Названы страны, которым грозят вспышки супертифа Американские ученые из Йельской школы общественного здравоохранения в штате Коннектикут выяснили, каким станам в первую очередь угрожают вспышки брюшного тифа с широкой лекарственной устойчивостью, также известного как супертиф.
Здоровье
12 ноября 2023 г. 06:47
Названы страны, которым грозят вспышки супертифа

Американские ученые из Йельской школы общественного здравоохранения в штате Коннектикут выяснили, каким станам в первую очередь угрожают вспышки брюшного тифа с широкой лекарственной устойчивостью, также известного как супертиф.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Брюшной тиф вызывается бактерией Salmonella Typhi (S. Typhi). По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году им заболело 9 млн человек. Болезнь унесла 110 тыс. жизней.

Штамм S. Typhi с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) появился в 2016 году в Пакистане и с тех пор стал наиболее распространенным вариантом патогена в стране. Поскольку тиф распространяется через зараженные воду и продукты питания, маловероятно, что он станет причиной вспышек в странах с высоким уровнем санитарии и чистой воды.

Чтобы лучше понять, на чем следует сосредоточить усилия, исследователи сопоставили количество прибывающих авиарейсов из Пакистана с тремя наборами оценок ежегодных случаев брюшного тифа в других странах, чтобы определить те из них, которые с наибольшей вероятностью будут иметь крупную вспышку или устойчивую передачу супертифа.

В первую десятку наиболее уязвимых стран, определенных в ходе анализа, вошли Афганистан, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Уганда и Кения. Афганистан остается особенно уязвимым из-за большого количества прибывающих из Пакистана, а также кризиса в области здравоохранения и гуманитарной помощи, отметили исследователи.

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