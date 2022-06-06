Названы страны, которые лидируют по количеству ежедневных заражений и смертей от COVID-19

Названы самые опасные страны в рейтинге безопасности в период пандемии нового коронавируса

Названы самые опасные страны в рейтинге безопасности в период пандемии нового коронавируса

Как передает Report со ссылкой на статистику заражения коронавирусом в разных странах, по последним данным, Тайвань занимает первое место в мире по количеству ежедневных заражений и смертей от вируса. За последние 24 часа в стране 62 110 человек заразились COVID-19, 124 человека умерли.

Корейская Народно-Демократическая Республика, где коронавирусная инфекция была обнаружена несколько недель назад, также стала одной из самых опасных мест в мире. За сутки в Северной Корее коронавирус диагностирован у 73 790 человек.

Австралия также является одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии с точки зрения ежедневных инфекций. Вчера в Австралии коронавирус выявлен у 22 253 граждан, погибли 29 человек.

В списке стран, где уровень заражения высокий, числятся: Япония, Италия, Южная Корея и Чили.

Отметим, что Соединенные Штаты остаются первой страной в мире по общему количеству заражений и смертей коронавирусом. За время пандемии в США заразились 86 503 057 человек, умерло 1 033 571.

По последним данным, в мире зарегистрировано 535 275 470 случаев заражения коронавирусом, 6 320 236 человек скончались.

Коронавирус начал распространяться в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения назвала инфекцию COVID-19 11 февраля 2020 года, а 11 марта объявила коронавирус пандемией.