Названы способные замедлить старение мозга продукты

Употребление сыра и красного вина способно замедлить старение мозга и предотвратить развитие деменции.
Как передает Report, об этом сообщает Express со ссылкой на исследование ученых из Университета Айовы.
Выводы специалистов основываются на анализе рациона питания 1 787 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Добровольцам было предложено заполнить опросник, в котором предлагалось отметить продукты и напитки, которым они отдают предпочтение.
Выяснилось, что у любителей сыра и красного вина когнитивные функции были более развиты даже в преклонном возрасте. Люди, еженедельно употреблявшие баранину, также показали высокие результаты в специальном тестировании.
"Правильный выбор продуктов питания может предотвратить болезнь Альцгеймера и затормозить ухудшение функций мозга в целом", - говорится в исследовании.
Ученые считают, что результаты их наблюдений помогут в выработке рекомендаций по питанию для людей, находящихся в группе риска.