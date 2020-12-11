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Названы способные замедлить старение мозга продукты

Названы способные замедлить старение мозга продукты Употребление сыра и красного вина способно замедлить старение мозга и предотвратить развитие деменции.
Здоровье
11 декабря 2020 г. 18:22
Названы способные замедлить старение мозга продукты

Употребление сыра и красного вина способно замедлить старение мозга и предотвратить развитие деменции.

Как передает Report, об этом сообщает Express со ссылкой на исследование ученых из Университета Айовы.

Выводы специалистов основываются на анализе рациона питания 1 787 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Добровольцам было предложено заполнить опросник, в котором предлагалось отметить продукты и напитки, которым они отдают предпочтение.

Выяснилось, что у любителей сыра и красного вина когнитивные функции были более развиты даже в преклонном возрасте. Люди, еженедельно употреблявшие баранину, также показали высокие результаты в специальном тестировании.

"Правильный выбор продуктов питания может предотвратить болезнь Альцгеймера и затормозить ухудшение функций мозга в целом", - говорится в исследовании.

Ученые считают, что результаты их наблюдений помогут в выработке рекомендаций по питанию для людей, находящихся в группе риска.

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