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Названы смертельно опасные симптомы коронавируса

Названы смертельно опасные симптомы коронавируса Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил в эфире НСН смертельно опасные симптомы коронавируса.
Здоровье
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24 ноября 2020 г. 20:57
Названы смертельно опасные симптомы коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил в эфире НСН смертельно опасные симптомы коронавируса.

Как сообщает Report, cпециалист отметил, что посинение краешков губ, синева носогубного треугольника, возрастание частоты дыхания в состоянии покоя указывают на нехватку кислорода в крови человека.

Врач уточнил, что эти симптомы могут быть признаками развития дыхательной недостаточности. При этом он добавил, что одышку нельзя считать специфическим симптомом COVID-19. Наиболее характерным признаком заражения Болибок назвал потерю обоняния.

Медик подчеркнул, что лечить COVID-19 самостоятельно нельзя, нужно обязательно обратиться к врачу. Он отметил, что эта инфекция очень опасна и принимает разные формы, протекает по-разному в одной семье.

"Медлить не нужно, нехорошие симптомы развиваются достаточно быстро. Сегодня у человека все нормально было, а завтра он уже в реанимации "на трубке" лежит", - заключил иммунолог.

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