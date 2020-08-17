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Названы смертельно опасные продукты

Названы смертельно опасные продукты Американское Управление по санитарному надзору перечислило продукты, которые могут быть смертельно опасны, если их ежедневно употреблять в пищу
Здоровье
17 августа 2020 г. 00:20
Названы смертельно опасные продукты

Американское Управление по санитарному надзору перечислило продукты, которые могут быть смертельно опасны, если их ежедневно употреблять в пищу.

Как передает Report со ссылкой на издание Sözcü, в списке опасных продуктов оказались яйца. Как считают специалисты, при неправильном приготовлении они могут стать источником инфекции, вызванной бактериями сальмонеллы. Также следует воздержаться от блюд, содержащих сырые яйца.

Опасным продуктом оказались и грибы. Отмечается, что некоторые виды настолько ядовиты, что могут убить человека. Чтобы избежать отравления или летального исхода, стоит лишний раз убедиться в безопасности продукта.

По мнению специалистов, опасность представляет брокколи. Специалисты рекомендуют его тщательно мыть, чтобы избежать попадания в организм опасных бактерий.

Кофе приводит к пожелтению зубов, обезвоживанию и нарушению режима сна. Также специалисты указывают на опасность тунца, который в больших количествах оказывает негативное влияние на нервную систему.

Кроме того, опасность представляет арахис, поскольку этот орех является одной из самых распространенных причин смерти от пищевой аллергии. Также специалисты указывают на вред устриц, которые могут стать переносчиками инфекций. Список опасных продуктов завершили сосиски.

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