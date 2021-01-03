Названы симптомы переизбытка витамина D

Витамин D является необходимым в жизни каждого человека. Обычно его получают с прямыми солнечными лучами, а также определенными продуктами. Нередко человек думает, что этого витамина недостаточно в организме, но не подразумевает, что им можно перенасытить

Витамин D является необходимым в жизни каждого человека. Обычно его получают с прямыми солнечными лучами, а также определенными продуктами. Нередко человек думает, что этого витамина недостаточно в организме, но не подразумевает, что им можно перенасытиться.

Как передает Report, издание MedikForum.ru рассказало о 6 симптомах передозировки витамина D.

Раньше витамин D назначали детям для профилактики рахита и женщинам во время менопаузы, чтобы защититься от остеопороза. Но исследования показали, что компонент необходим всем для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний, снижения риска онкологических недугов и аутоиммунных болезней щитовидной железы.

Доказано, что каждая пятая женщина до 45 лет и каждый второй мужчина после 50-ти нуждается в витамине D. Он воздействует на выработку инсулина, кальциево-фосфорный обмен, участвует в регуляции уровня глюкозы в крови.

Медики связывают дефицит витамина D с лишним весом. Но это не значит, что восполнение уровня элемента в организме избавит человека от необходимости следовать правильному питанию и заниматься спортом.

Также витамин D позволяет организму усваивать кальций, а когда его недостаточно, то витамин D выводит кальций из костей. Тем самым провоцируется сниженная плотность костей.

Известно, что дефицит компонента может ухудшать настроение, связан с частыми переломами, развитием гипертонии, абдоминальным ожирением, слабым иммунитетом, проблемами с зачатием детей. Имеется убеждение, что нехватка витамина D провоцирует преждевременное старение.

Симптомы передозировки витамина D:

В первую очередь возникает бессонница, а также раздражительность. Возможны мышечные и суставные боли, повышенное артериальное давление. Нередко образуются рвота и обезвоживание.

Симптомы передозировки возникают в том случае, если человек употребляет витаминные добавки в таком количестве, которое превышает суточную норму. Пациент должен понимать, как именно принимать препараты с витамином D, чтобы не допустить передозировки. Состояния называют гиповитаминозом (недостаток витамина, провоцирующий проблемы с костями и мышцами, гормональные сбои) и гипервитаминоз (чрезмерное употребление витамина, тоже вызывающее различные проблемы - сниженный аппетит, жажда, интоксикация, запоры, повышенный риск образования камней в желчном пузыре и почках).

Поэтому не стоит бесконтрольно принимать витамин D. Следует обратиться за консультацией к специалисту, провести необходимые анализы, после этого скорректировать дозировку и четко следовать прописанному лечению.