Названы симптомы "омикрона" на коже, которые нельзя игнорировать

Врачи перечислили список кожных симптомов "омикрон"-штамма коронавируса, которые не стоит игнорировать.

Врачи перечислили список кожных симптомов "омикрон"-штамма коронавируса, которые не стоит игнорировать.

Как передает Report, их перечень приводит газета The Sun .

По информации американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, бледный, серый или синеватый цвет кожи может быть редким осложнением при COVID-19, возникающим при низком уровне кислорода в крови.

Коронавирусная инфекция проявляется и в форме зудящих шишек, сыпи, похожей на крапивницу, а также в виде сухой кожи и экземы. У некоторых пациентов наблюдается потница - раздражение, развивающееся вследствие повышенного потоотделения и замедленного испарения жидкости из организма. Как отмечают эксперты, такие неприятные симптомы могут длиться довольно долго.

Врачи рекомендуют обратить внимание на красные воспаленные пальцы ног при COVID-19. Согласно отчетам медиков, такой признак чаще всего бывает у детей и подростков, но встречается и у взрослых. У многих заболевших последний вариант инфекции проявляется на губах - они становятся сухими и трескаются.

Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Азербайджан.