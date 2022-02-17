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Названы шесть скрытых симптомов "омикрона"

Названы шесть скрытых симптомов "омикрона" Штамм коронавируса "омикрон" может оседать в кишечнике, а не в носу.
Здоровье
17 февраля 2022 г. 08:14
Названы шесть скрытых симптомов омикрона

Штамм коронавируса "омикрон" может оседать в кишечнике, а не в носу.

Как передает Report со ссылкой на The Sun, с таким заявлением выступил профессор Тим Спектор из организации ZOE COVID Symptom Study.

Инфицированные люди, отметил эксперт, могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы. В их числе: тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, диарея.

При обнаружении этих симптомов врачи рекомендуют незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать тест на выявлении коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что у заразившихся "омикроном" стал выявляться новый признак. Речь идет о гиперестезии, когда болит все тело.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже более чем в 140 странах, в том числе в Азербайджане.

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