Названы шесть скрытых симптомов "омикрона"

Штамм коронавируса "омикрон" может оседать в кишечнике, а не в носу.

Штамм коронавируса "омикрон" может оседать в кишечнике, а не в носу.

Как передает Report со ссылкой на The Sun , с таким заявлением выступил профессор Тим Спектор из организации ZOE COVID Symptom Study.

Инфицированные люди, отметил эксперт, могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы. В их числе: тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, диарея.

При обнаружении этих симптомов врачи рекомендуют незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать тест на выявлении коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что у заразившихся "омикроном" стал выявляться новый признак. Речь идет о гиперестезии, когда болит все тело.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже более чем в 140 странах, в том числе в Азербайджане.