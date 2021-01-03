Названы шесть самых опасных продуктов для женского здоровья

Медики перечислили продукты, употребление которых прекрасным дамам нужно свести к минимуму.

Медики перечислили продукты, употребление которых прекрасным дамам нужно свести к минимуму.

Как передает Report, в список попали следующие продукты:

Сахар. Об опасности этого продукта знают многие из нас, но в особенности с ним нужно быть осторожнее женскому полу. Самая большая опасность – это очень высокая калорийность. Мужчины и женщины могут есть одни и те же продукты, только первые от них не поправятся, а вторые наберут несколько лишних килограммов. Также сахар может стать причиной развития многих заболеваний именно у женского пола.

Из-за его переизбытка начинает развиваться сахарный диабет. Кто-то пытается заменить сахар синтетическими заменителями, но этого лучше не делать. Последствия могут быть не самыми приятными. Известны случаи, когда от этих заменителей у человека развивался сахарный диабет. Лучше не подвергать своё здоровье риску.

Маргарин. Это трансжиры, и этим уже многое сказано. Именно из-за них у человека нарушается обмен веществ. В особенности этому подвержены представительницы женского пола. Дамам нужно с осторожностью относиться к дешевой выпечке. В ней точно нет натурального масла. Маргарин и продукты, куда он добавляется, могут спровоцировать ожирение.

Продукты быстрого приготовления. Их можно перечислять очень долго. Сюда относятся мюсли, каши быстрого приготовления, вермишель и многое другое. В них большое количество вредных добавок. Они отрицательным образом могут влиять на слизистую ЖКТ, которая намного слабее, чем у мужского пола. Если употреблять их в небольшом количестве, то это сильно не навредит, а вот часто увлекаться этими продуктами не стоит.

Белый хлеб и сдобные булочки. Польза пшеницы только в самой оболочке зерна. Во время выпечки полезные элементы зерна остаются в отходах. Даже самая вкусная и любимая выпечка – это «пустые» калории. В ней много дрожжей и крахмала, но нет никакой пользы. У женщин, которые употребляют в пищу именно белый батон, риск развития сахарного диабета в три раза выше, чем у тех, кто его не ест. Лучше отдавать предпочтение зерновому хлебу.

Консервированные продукты. В консервах очень много соли, она даже превышает ежедневную норму. Поэтому лучше отказаться от этих продуктов, в особенности женскому полу. В консервах также много усилителей вкуса и ароматизаторов, которые могут навредить женскому организму. Сюда же можно отнести майонез, кетчуп и соус. Полностью отказаться от этих продуктов тяжело. Нужно постараться свести их употребление к минимуму. Женщина не должна есть их чаще, чем два раза в неделю.

Кофе. Употреблять можно только качественный кофе. На протяжении дня разрешено выпить не более двух небольших чашек бодрящего напитка. Для представительниц прекрасного пола кофе более опасен, чем для мужчин. Если злоупотреблять им, то это может спровоцировать повышение гормона, который называется пролактин. Его переизбыток приводит к возникновению проблем в работе молочных желез. В этот список также можно отнести крепкий черный чай, ведь в нем много кофеина и различных ароматизаторов.