Названы самые загрязненные бактериями пляжи в Азербайджане

По результатам проведенных исследований купание на пляжах Сахиль, Шихово, Говсан и Тюркан признано нецелесообразным.

По результатам проведенных исследований купание на пляжах Сахиль, Шихово, Говсан и Тюркан признано нецелесообразным.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Санитарно-эпидемиологического центра Министерства здравоохранения Зияддин Кязимов.

По его словам, на территории названных пляжей обнаружено большое количество бактерий: "О результатах исследований будут проинформированы уполномоченные органы".

Кязимов сказал, что граждане могут посещать пляжи в Хазарском, Сабунчинском и Бинагадинском районах.