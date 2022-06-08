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Названы самые загрязненные бактериями пляжи в Азербайджане

Названы самые загрязненные бактериями пляжи в Азербайджане По результатам проведенных исследований купание на пляжах Сахиль, Шихово, Говсан и Тюркан признано нецелесообразным.
Здоровье
8 июня 2022 г. 15:44
Названы самые загрязненные бактериями пляжи в Азербайджане

По результатам проведенных исследований купание на пляжах Сахиль, Шихово, Говсан и Тюркан признано нецелесообразным.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Санитарно-эпидемиологического центра Министерства здравоохранения Зияддин Кязимов.

По его словам, на территории названных пляжей обнаружено большое количество бактерий: "О результатах исследований будут проинформированы уполномоченные органы".

Кязимов сказал, что граждане могут посещать пляжи в Хазарском, Сабунчинском и Бинагадинском районах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda külli miqdarda bakteriya aşkarlanan çimərliklər açıqlanıb - SİYAHI

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