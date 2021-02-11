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Названы самые вредные продукты для сердца

Названы самые вредные продукты для сердца Самыми вредными продуктами для сердечно-сосудистой системы являются фастфуд и полуфабрикаты.
Здоровье
11 февраля 2021 г. 05:17
Названы самые вредные продукты для сердца

Самыми вредными продуктами для сердечно-сосудистой системы являются фастфуд и полуфабрикаты.

Как передает Report, об этом рассказала диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Врач объяснила, что фастфуд в большинстве случаев является очень жирным. В нем содержится много соли и сахара, а в качестве способа приготовления используется жарка, что также не очень полезно.

Дианова отметила, что избыточное количество рафинированных продуктов способствует набору веса. В таких продуктах также содержится много трансжиров, которые являются главным врагом сердечно-сосудистой системы. Они могут либо запустить процессы атеросклероза, либо усилить уже имеющиеся. Также они негативно влияют на стенки сосудов, что может привести к инсульту и инфаркту, подчеркнула медик в эфире телеканала «Звезда».

Опасения вызывают и полуфабрикаты. Внутри них зачастую содержится сахар, хоть он и не должен быть в составе. Также Нурия Дианова посоветовала отказаться от продуктов животного происхождения, в которых есть глутамат натрия: его наличием обычно производители пытаются что-то скрыть.

«Вы до конца не можете быть убеждены в качестве этой продукции. Здесь нужно очень внимательно читать упаковку», — добавила медик.

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