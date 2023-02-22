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Названы самые распространенные заболевания среди детей в Баку

Названы самые распространенные заболевания среди детей в Баку В ходе принудительной диспансеризации детей в Баку в 2022 году чаще выявлялись заболевания глаз, пищеварительной, дыхательной и костно-мышечной систем.
Здоровье
22 февраля 2023 г. 17:00
Названы самые распространенные заболевания среди детей в Баку

В ходе принудительной диспансеризации детей в Баку в 2022 году чаще выявлялись заболевания глаз, пищеварительной, дыхательной и костно-мышечной систем.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Главного центра здравоохранения Баку.

Было отмечено, что среди заболеваний, выявленных в результате принудительной диспансеризации детей в 2022 году, преобладают заболевания глаз 25% (в основном близорукость), пищеварительной системы 20% (в основном стоматологические), дыхательной системы 13,5% (в основном заболевания ЛОР), костно-мышечной системы 12,3% (в основном нарушение осанки).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda uşaqlar arasında ən çox rast gəlinən xəstəliklər açıqlanıb

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