Названы самые распространенные заболевания среди детей в Баку

В ходе принудительной диспансеризации детей в Баку в 2022 году чаще выявлялись заболевания глаз, пищеварительной, дыхательной и костно-мышечной систем.

В ходе принудительной диспансеризации детей в Баку в 2022 году чаще выявлялись заболевания глаз, пищеварительной, дыхательной и костно-мышечной систем.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Главного центра здравоохранения Баку.

Было отмечено, что среди заболеваний, выявленных в результате принудительной диспансеризации детей в 2022 году, преобладают заболевания глаз 25% (в основном близорукость), пищеварительной системы 20% (в основном стоматологические), дыхательной системы 13,5% (в основном заболевания ЛОР), костно-мышечной системы 12,3% (в основном нарушение осанки).